Саратовской области 10 апреля пообещали дождь и 23-градусное тепло

В Саратовской области сегодня, 10 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями.

- Местами пройдет дождь, на севере со снегом. Утром будет туман. Ветер подует с севера и северо-востока со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15–17 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Днем потеплеет до +8… +13 градусов, в Левобережье — до +18… +23 градусов.

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