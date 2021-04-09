Георгий Исаакян отметил таланты саратовской консерватории

В Саратовской консерватории в течение двух дней работает именитый оперный режиссёр Георгий Исаакян. На протяжении двух дней, 9 и 10 апреля, Георгий Исаакян делится своим мастерством со студентами и педагогами кафедры камерного пения и оперной подготовки и кафедры академического пения. Исаакян работает с двумя студенческими постановками, операми – «Травиата» Дж. Верди и «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова.

Сегодня режиссёр пообщался с журналистами и студентами в ходе пресс-конференции. По словам Исаакяна, он был рад получить приглашение и поработать со студентами Саратовской консерватории над постановками.

- Саратовская консерватория - одна из старейших в России. Талантливые преподаватели, они готовят артистов, которые будут создавать завтрашнюю сцену, - сказал Георгий Исаакян.

Георги Исаакян - знаменитый театральный режиссер, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный деятель искусств России, лауреат «Золотой маски».

Саратовской публике он известен постановкой оперы «Дон-Жуан» Моцарта в театре оперы и балета, премьера которой состоялась в 2015 году.

В настоящее время Георгий Исаакян — один из самых востребованных театральных режиссеров современности, в творческом багаже мастера более 100 постановок, осуществил ряд мировых и российских оперных премьер.