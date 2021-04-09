До вечера в Заводском районе отключили воду

В Заводском районе Саратова сегодня, 9 апреля, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», на Заречной, 43 понадобилось провести сварочные работы на водопроводе.

Из-за этого примерно до 20600 не будет воды у жителей в границах Азина — Заречная — Хомяковой — 1-й проезд Энергетиков — Новокрекингская.

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