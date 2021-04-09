В Хвалынске в заброшенном коровнике нашли пролежавший там несколько месяцев труп

В заброшенном коровнике нашли тело мужчины Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Хвалынском районе Саратовской области нашли труп мужчины.

- Сотрудник фермы в селе Поповка 8 апреля обнаружил в здании заброшенного коровника тело и позвонил в полицию, — сообщили в региональном Следственном комитете.

По предварительным данным, мужчина умер несколько месяцев назад.

Организована доследственная проверка, устанавливается личность погибшего, назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти.

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