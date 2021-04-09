В Хвалынске в заброшенном коровнике нашли пролежавший там несколько месяцев труп

В заброшенном коровнике нашли тело мужчины
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Хвалынском районе Саратовской области нашли труп мужчины.
- Сотрудник фермы в селе Поповка 8 апреля обнаружил в здании заброшенного коровника тело и позвонил в полицию, — сообщили в региональном Следственном комитете.
По предварительным данным, мужчина умер несколько месяцев назад.
Организована доследственная проверка, устанавливается личность погибшего, назначена судмедэкспертиза, чтобы установить точную причину смерти.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.