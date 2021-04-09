Для пожилых жителей Саратовской области откроются семь «Доброцентров»

Фото предоставлено министерством труда и социальной защиты Саратовской области

В Саратовской области в 2021 году откроются семь новых творческих мастерских «Доброцентр».

- Они помогают людям заняться новыми увлечениями, познакомиться с единомышленниками. Например, одна из «серебряных» волонтеров Галина Вязовкина нашла себя в создании декоративных изделий в различных техниках прикладного искусства. Теперь на занятиях в КЦСОН она преподает основы домоводства и рукоделия, учит вязать игрушки, создавать цветы из фоамирана, а также плести сицилийское кружево, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты области.

Подобные мастерские уже есть при 13 комплексных центрах социального обслуживания населения области. Еще семь откроются в 2021 году: в Саратове, Аркадакском, Дергачевском, Питерском, Пугачевском, Саратовском, Советском районах.

Технология реализуется в рамках проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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