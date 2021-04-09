В Саратове ДТП около правительства частично перекрыло движение

Авария на Московской/Горького
В центре Саратова сегодня, 9 апреля, случилось ДТП.
- На перекрестке столкнулись Infiniti и «Лада Ларгус», — сообщил «КП-Саратов» очевидец.
По его словам, в аварии никто не пострадал, но затруднено движение по Горького и частично — по полосе общественного транспорта на Московской.
Автомобили вынуждены объезжать место аварии по встречке.
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