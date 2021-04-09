В Парк покорителей космоса будут ездить автобусы

Парк покорителей космоса
Фото: Екатерина Семенова
В Парк покорителей космоса в Энгельсском районе Саратовской области будут ходить автобусы.
Как рассказал сегодня, 9 апреля, председатель правительства региона Роман Бусаргин, будет продлен один из энгельсских маршрутов. А в планах — запуск отдельного маршрута.
Также там организован прокат велосипедов. Вскоре появятся и электросамокаты.
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