В Саратовской области с 10 апреля устанавливается пожароопасный сезон

Приказом министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области в лесах региона объявлен пожароопасный сезон.

- В связи с нарастанием положительных температур, сходом снежного покрова, просыханием поверхности почвы и напочвенного покрова в лесах на территории Саратовской области 10 апреля считается началом пожароопасного сезона в лесах на территории региона, — отмечается в приказе за подписью министра природных ресурсов и экологии области Константина Доронина.

Единый номер телефона вызова экстренных служб — 112, номер прямой линии лесной охраны — 8-800-100-94-00, телефон региональной диспетчерской службы министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области: 574-500 или 490-516.

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