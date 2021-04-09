Президент России Владимир Путин 12 апреля приедет в Энгельс

Президент России Владимир Путин
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Энгельс Саратовской области 12 апреля посетит президент России Владимир Путин.
В День космонавтики глава государства посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли.
- Он (президент) полетит в Энгельс, посетит место приземления Гагарина, там на этом месте такой скромный музейно-парковый комплекс, — цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ТАСС.
Совещание по развитию космической отрасли пройдет в режиме видеоконференции.
Напомним, в год 60-летия полета первого космонавта планеты в Саратовской области на месте приземления Юрия Гагарина открывается Парк покорителей космоса. Это мемориально-образовательный комплекс под открытым небом.
С инициативой создания Парка в Саратовской области выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, обратившись в 2019 году к Президенту России Владимиру Путину с просьбой её поддержать. Президент поддержал эту инициативу.
Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.
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