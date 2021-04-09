В Воднике сгорели две дачи Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Заводском районе Саратова сегодня ночью, 9 апреля, сгорели две дачи.

- В 02:02 поступил сигнал о пожаре в СНТ «Транспортник-2» в поселке Водник, — сообщили

Площадь пожара составила 100 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

На место выдвинулись пять расчетов пожарных, которые потушили возгорание на площади 100 кв. м.

Предполагается, что дачи загорелись из-за неправильного использования электрооборудования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.