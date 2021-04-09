В Воднике сгорели две дачи
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Заводском районе Саратова сегодня ночью, 9 апреля, сгорели две дачи.
- В 02:02 поступил сигнал о пожаре в СНТ «Транспортник-2» в поселке Водник, — сообщили
Площадь пожара составила 100 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
На место выдвинулись пять расчетов пожарных, которые потушили возгорание на площади 100 кв. м.
Предполагается, что дачи загорелись из-за неправильного использования электрооборудования.
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