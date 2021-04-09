День космонавтики в Саратове будет солнечным

Снег и дождь, которые идут сейчас в Саратове и районах вдоль Волги продолжатся не только сегодня, но и завтра — 10 апреля.

- А вот в воскресенье начнется повышение температуры и небольшой дождь в районах Правобережья. Такая погода в области из-за фронтальной зоны, которая делит регион на две части. Например, на юго-востоке сейчас тепло и солнечно, вчера в Алгае днем было 17–19 градусов, — рассказала «КП-Саратов» синоптик областного Гидрометцентра Лариса Васильева.

По ее словам, в понедельник осадков не будет и температура поднимется до +18… +23 градусов.

В субботу однако будет +8… +13 градусов тепла, в воскресенье — +13… +18 градусов. В Левобережье ситуация лучше — +18… +23 градуса и +19… +24 соответственно.

По предварительным данным, за первую декаду апреля выпадет больше месячной нормы осадков.

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