С памятника «Журавли» над Саратовом снимут золотую звезду

Памятник возвышается над Саратовом и является одним из его символов Фото: Ольга Симонова

Новым слоем сусального золота покроют в ходе реставрации огромную звезду, которая находится на вершине памятника «Журавли» в Парке Победы в Саратове. Памятник возвышается над городом и виден из различных его районов.

В ближайшее время промышленные альпинисты снимут звезду, которая находится на вершине памятника и обращена к городу. В мэрии уточнили, что работы по реставрации начнутся, как только позволят погодные условия. Этот элемент не реставрировался более десяти лет, и в некоторых местах золотое покрытие стерлось и рассыпалось.

В прошлом году реставрации дождалась вторая звезда на памятнике, которая смотрит в сторону парка.

Все работы должны быть завершены до конца апреля, ко Дню победы звезду вернут на место.

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