Саратовские студенты и школьники испекли «Пирог Гагарина» с повидлом и киселем

В колледже испекли «Пирог Гагарина». Фото Минобраза области
В колледже кулинарного искусства в Саратове сегодня, 9 апреля, испекли «Пирог Гагарина».
- В мастер-классе участвовали студенты и школьники. По словам мастера производственного обучения Алексея Богданова, во время одной из поездок после полета в космос Юрий Алексеевич попробовал этот интересный пирог. Он ему понравился, а выпечку с тех пор так и назвали, — рассказали «КП-Саратов» в областном Минобразе.
В мастер-классе участвовали студенты и школьники. Фото Минобраза области
Теперь каждый год в колледже пекут этот пирог.
Десерт готовится из двух видов теста: белого и шоколадного, прослаивается повидлом.
Его главная особенность — белково-кисельная начинка. Это прослойка из киселя и взбитых белков. Получается стойкая масса, как для безе. После выпекания она похожа по вкусу на нежный зефир.
Алексей Богданов рассказал, почему пирог называется именно так. Фото Минобраза области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.