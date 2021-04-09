Саратовские студенты и школьники испекли «Пирог Гагарина» с повидлом и киселем

В колледже испекли «Пирог Гагарина». Фото Минобраза области

В колледже кулинарного искусства в Саратове сегодня, 9 апреля, испекли «Пирог Гагарина».

- В мастер-классе участвовали студенты и школьники. По словам мастера производственного обучения Алексея Богданова, во время одной из поездок после полета в космос Юрий Алексеевич попробовал этот интересный пирог. Он ему понравился, а выпечку с тех пор так и назвали, — рассказали «КП-Саратов» в областном Минобразе.

В мастер-классе участвовали студенты и школьники. Фото Минобраза области

Теперь каждый год в колледже пекут этот пирог.

Десерт готовится из двух видов теста: белого и шоколадного, прослаивается повидлом.

Его главная особенность — белково-кисельная начинка. Это прослойка из киселя и взбитых белков. Получается стойкая масса, как для безе. После выпекания она похожа по вкусу на нежный зефир.

Алексей Богданов рассказал, почему пирог называется именно так. Фото Минобраза области

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