Женщина за рулем «Лады Калина» сбила мальчика на мопеде

Парень на мопеде с травмами попал в больницу Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Турках вчера вечером, 8 апреля, столкнулись «Лада Калина» и мопед «Мотомел».

- В 18:30 на улице Мира 57-летняя женщина за рулем «Лады-111940» при выезде с прилегающей территории не уступила мопеду «Мотомел», у которого было право проезда, и столкнулась с ним, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

За рулем двухколесного транспорта был 16-летний юноша без прав и мотошлема.

Парня доставили в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.