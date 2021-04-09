Пропавшую в Шиханах в январе пенсионерку нашли мертвой

Труп пенсионерки нашел участковый Фото: СУ СКР по Саратовской области

В городе Шиханы Саратовской области нашли тело 78-летней женщины, которая пропала 2 января 2021 года.

- Устанавливаются обстоятельства ее смерти. По предварительным данным, вечером 8 апреля недалеко от улицы Молодежная участковый нашел тело без вести пропавшей, — сообщили «КП-Саратов» в областном Следственном комитете.

Личность устанавливается, но предполагается, что это пенсионерка, которая ушла из дома в начале января. С этого момента о ней не было ничего известно, и родственники пошли в полицию с заявлением.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы выяснить причину смерти.

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