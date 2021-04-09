В Энгельсе пенсионер-гонщик на «Приоре» сбил ровесницу

В ДТП пострадала пенсионерка Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Энгельсе Саратовской области вчера вечером, 8 апреля, произошла авария.

- У дома №125 по улице Фридриха Энгельса в 20:04 72-летний водитель «Лады Приора» не выбрал безопасную скорость движения и сбил 73-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшая шла в момент аварии по пешеходному переходу. С травмами ее госпитализировали.

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