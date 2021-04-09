Деньги на третьего ребенка в Саратовской области с начала года получили 11 тысяч семей

В Саратовской области выплату на детей в первом квартале 2021 года получили более 11 тыс. детей.
- Выплаты на первого и третьего ребенка происходят в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты Саратовской области.
В первом квартале нынешнего года 373 родителям назначили 10 191 рубль ежемесячной выплаты на первенцев.
Также каждый месяц 10 056 рублей на третьего и последующих детей получают более 11 тыс. семей.
Региональный маткапитал за январь — март 2021 года получили 440 семей. Он сейчас составляет 111 730 рублей. Его можно направить на возведение частного дома с привлечением строителей, погасить долги по кредитам, которые ранее брали на покупку или строительство жилья.
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