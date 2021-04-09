В Саратове сгорела баня на 85 «квадратов»

Площадь пожара составила 85 кв. м Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 8 апреля, сгорела баня.

- Сигнал о возгорании на 1-м Подгорном проезде поступил в 18:13. На место выехали три пожарных расчета, — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Баню тушили три расчета Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Огонь охватил 85 кв. м площади.

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