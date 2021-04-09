Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 апреля 2021 9:57

В Саратове сгорела баня на 85 «квадратов»

Ее тушили три расчета МЧС
Ольга СимоноваОльга Симонова
КомментироватьОставить комментарий
Площадь пожара составила 85 кв. м

Площадь пожара составила 85 кв. м

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

В Заводском районе Саратова вчера вечером, 8 апреля, сгорела баня.

- Сигнал о возгорании на 1-м Подгорном проезде поступил в 18:13. На место выехали три пожарных расчета, — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Баню тушили три расчета

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Огонь охватил 85 кв. м площади.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.