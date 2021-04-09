В Саратове сгорела баня на 85 «квадратов»

Площадь пожара составила 85 кв. м
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Заводском районе Саратова вчера вечером, 8 апреля, сгорела баня.
- Сигнал о возгорании на 1-м Подгорном проезде поступил в 18:13. На место выехали три пожарных расчета, — сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Баню тушили три расчета
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Огонь охватил 85 кв. м площади.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.