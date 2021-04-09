В Саратове утром сгорели три автомобиля

Автомобили сгорели на Шехурдина
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В Ленинском районе Саратова вчера утром, 8 апреля, горели три автомобиля.
- Сигнал поступил в 07:49. На место выдвинулся пожарный расчет, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Машины стояли на открытой площадке на улице Шехурдина. Предполагается, что пожар начался из-за неисправности систем и механизмов Volkswagen Polo, он и сгорел. У Kia Rio и Lifan Solano пострадало покрытие.
Площадь пожара составила 5 кв. м.
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