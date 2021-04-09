В Балакове малышка отравилась дымом при пожаре в пятиэтажке

В Балакове Саратовской области сегодня ночью, 9 апреля, случился пожар в однокомнатной квартире.

- На место в 01:46 выдвинулись три расчета. Горела квартира в пятиэтажном доме. Площадь пожара составила 14 кв. м, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

С подозрением на отравление продуктами горения госпитализировали девочку 2019 года рождения.

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