В Саратовской области паводок затопил шесть мостов

Паводок затопил шесть мостов в регионе Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Шесть мостов подтоплены паводком в районах Саратовской области. Об этом утром 9 апреля сообщили в региональном ГУ МЧС.

По состоянию на 09:00 затопления отмечаются в Аткарском, Лысогорском и Ртищевском районах.

Под воду ушли мосты в Аткарске, Атаевке, Лысых Горах, Невежкино, Нестеровке и у хутора Ободной.

По данным МЧС, везде имеются объездные пути от 3 до 75 км. В Аткарском районе организована лодочная переправа, по расписанию спасатели областной службы спасения перевозят желающих.

- Погибших и пострадавших нет. Угрозы подтопления населенных пунктов нет, — отрапортовали в ГУ МЧС России по Саратовской области.