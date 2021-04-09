В Саратовской области выявили еще 145 случаев коронавируса

В Саратовской области за сутки выявлено еще 145 случаев коронавируса.

- Всего зарегистрировано 56 127 зараженных, 50 772 выздоровевших. За сутки выписали 130 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев в Саратове — 72, Энгельсском районе — 21, Балаковском — 10.

У 56 заболевших выявлена пневмония.

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