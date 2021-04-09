Последний звонок — 2021 в Саратове пройдет 22 мая

Последний звонок в школах прозвенит 22 мая Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Жителей Саратовской области в преддверии окончания учебного года волнует вопрос о формате проведения Последнего звонка и его дате.

Соответствующий вопрос был задан на брифинге в министерстве здравоохранения 8 апреля.

Как отметила начальник отдела развития общего и дополнительного образования Минобраза Елена Темникова, для Последнего звонка рекомендована дата 22 мая. Однако каждая школа имеет право сама установить подходящий день.

Елена Темникова подчеркнула, что ограничительные меры никто не отменял, поэтому выпускникам нужно будет соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.

Что касается ЕГЭ и ГИА, то сроки их проведения ранее уже были озвучены.

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