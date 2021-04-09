Пенсионер в папахе пропал в Саратове

Сергей Панченко

Сергей Панченко пропал в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры отряда «Лиза Алерт», 65-летнего мужчину ищут с 8 апреля, когда он ушел из дома и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 см, худощавое телосложение, черные глаза и волосы.

На момент пропажи был одет в черные брюки и пиджак, темную рубашку, черные калоши и серую папаху.

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