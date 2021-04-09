Промышленный альпинист сорвался с дома в Саратове и погиб

Трагедия произошла на улице Валовая Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове погиб промышленный альпинист.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ему было 35 лет.

Предварительно установлено, что вечером 8 апреля компания из трех мужчин и двух девушек собралась в квартире дома на улице Валовая. Все они занимались промышленным альпинизмом.

Мужчина спускался с четвертого этажа Фото: СУ СКР по Саратовской области

Один из них решил показать навыки и спуститься на тросе с четвертого этажа через окно. Он прикрепил веревку к трубе отопления и к себе, а потом начал спуск через окно в зале.

Трос был прикреплен к трубе отопления Фото: СУ СКР по Саратовской области

В какой-то момент трос прекратил его удерживать, и мужчина упал. Друзья вызвали скорую помощь, но было уже поздно — медики констатировали смерть.

Натяжение троса ослабло, и мужчина упал с высоты Фото: СУ СКР по Саратовской области

На место ЧП выезжали следователи. Они установили, что на теле погибшего есть травмы, характерные для падения с высоты.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи проводят проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.