Промышленный альпинист сорвался с дома в Саратове и погиб

Трагедия произошла на улице Валовая
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове погиб промышленный альпинист.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ему было 35 лет.
Предварительно установлено, что вечером 8 апреля компания из трех мужчин и двух девушек собралась в квартире дома на улице Валовая. Все они занимались промышленным альпинизмом.
Мужчина спускался с четвертого этажа
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Один из них решил показать навыки и спуститься на тросе с четвертого этажа через окно. Он прикрепил веревку к трубе отопления и к себе, а потом начал спуск через окно в зале.
Трос был прикреплен к трубе отопления
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В какой-то момент трос прекратил его удерживать, и мужчина упал. Друзья вызвали скорую помощь, но было уже поздно — медики констатировали смерть.
Натяжение троса ослабло, и мужчина упал с высоты
Фото: СУ СКР по Саратовской области
На место ЧП выезжали следователи. Они установили, что на теле погибшего есть травмы, характерные для падения с высоты.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
Следователи проводят проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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