Насильник напал на ребенка в Саратове и получил 10 лет

Мужчина напал на девочку возле дома в Заводском районе
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова вынесен приговор педофилу, который напал на ребенка.
Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, суд признал 27-летнего мужчину виновным в действиях сексуального характера по отношению к 15-летней девочке.
Преступление было совершено вечером 9 декабря. Девочка возвращалась от подруги, и возле дома по 7-му Динамовскому проезду на нее напал мужчина. Он совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. При этом злоумышленник угрожал потерпевшей убийством и применил силу.
Злоумышленник применил силу и угрожал убить жертву
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Личность нападавшего вскоре была совместно установлена сотрудниками СК и полиции.
Мужчина признал вину и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет.
Суд отправил насильника в колонию
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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