Насильник напал на ребенка в Саратове и получил 10 лет

Мужчина напал на девочку возле дома в Заводском районе Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Заводском районе Саратова вынесен приговор педофилу, который напал на ребенка.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, суд признал 27-летнего мужчину виновным в действиях сексуального характера по отношению к 15-летней девочке.

Преступление было совершено вечером 9 декабря. Девочка возвращалась от подруги, и возле дома по 7-му Динамовскому проезду на нее напал мужчина. Он совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся. При этом злоумышленник угрожал потерпевшей убийством и применил силу.

Злоумышленник применил силу и угрожал убить жертву Фото: СУ СКР по Саратовской области

Личность нападавшего вскоре была совместно установлена сотрудниками СК и полиции.

Мужчина признал вину и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на 10 лет.

Суд отправил насильника в колонию Фото: СУ СКР по Саратовской области

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