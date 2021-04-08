Два двухсотлетних дома в центре Саратова стали объектами культурного наследия

Дом на пересечении Тулупной и Чернышевского. Фото сайта 2gis

Еще два дома в Саратове признаны объектами культурного наследия. Речь о зданиях по адресам Московская, 51 и Чернышевского 221/Тулупная, 2. Ранее они были в реестре выявленных объектов культурного наследия. Теперь они таковыми официально признаны – приказы опубликованы управлением по охране объектов культурного наследия Саратовской области.

Оба здания находятся в центре Саратова и известны горожанам.

Дом на Чернышевского, 221 – «Усадьба О.Ф. Горбунова» находится напротив остановки общественного транспорта возле бывшего магазина Юбилейный. Согласно проведенным исследованиям этот усадебный дом был построен еще в конце 18 века.

«Усадьба Парусинова, 1820 г., арх. Р.С. Курзанов» на Московской, 51 также возрастом более 200 лет.

Дом на Московской, 51. Фото Яндекс.Карты

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