Начальник ГЖИ по Саратовской области заразился коронавирусом

Сергей Вербин, руководитель ГЖИ по Саратовской области Фото: Александр Уриевский

Коронавирусом заразился начальник Государственной жилищной инспекции в Саратовской области Сергей Вербин.

Он рассказал «КП-Саратов», что узнал о своем диагнозе несколько дней назад, когда пошел в поликлинику с простудой.

- Вот неделю на карантине. Состояние стабильное, лечусь дома, — сообщил он.

По словам Сергея Вербина, ему выдали лекарства, которые положены пациентам, проходящим лечение амбулаторно.

От членов семьи он старается изолироваться, чтобы никого не заразить. Впрочем, супруга Сергея Вербина уже переболела, поэтому особой тревоги дома нет.

- Известие о том, что у меня положительный тест на коронавирус, воспринял спокойно. Вот если бы это произошло год назад, то, наверное, была бы паника. А сейчас все уже привыкли. Тем более, есть лекарства. Многие люди уже переболели, — сказал он.

При этом начальник Госжилинспекции не прекращает трудовую деятельность. Он работает удаленно — онлайн.

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