В Саратове бомж забил подругу кулаками и оставил ее в коллекторе

Мужчина и женщина жили в коллекторе теплотрассы Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове арестовали 52-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, что привело к его гибели.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, речь идет о трагедии на улице Техническая, где в коллекторе теплотрассы 2 апреля было найдено тело 32-летней женщины.

По версии следствия, мужчина и женщина не имели постоянного места жительства и в феврале облюбовали коллектор теплотрассы у дома №7а. Однако мирные дни длились недолго — уже в марте они начали ссориться из-за любви дамы к приключениям и пьянству.

1 апреля мужчина избил сожительницу кулаками и на следующее утро ушел по своим делам. Вернувшись, он увидел, что женщина мертва.

Обвиняемый выбрался на поверхность и сообщил прохожей о случившемся, та вызвала полицию.

Причиной смерти стала тупая травма головы. Свою вину мужчина признал и раскаялся.

Обвиняемый был арестован Фото: СУ СКР по Саратовской области

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