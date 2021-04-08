Крокусы зацвели в Детском парке Саратова

В дендрарии Детского парка зацвели крокусы. Фото из Instagram "Биосфера Саратов"
В Детском парке Саратова распустились первоцветы.
Сообщение об этом появилось на странице благотворительной организации «Биосфера Саратов» в Instagram.
Фиолетовые и желтые крокусы распустились в дендрарии. Они будут радовать глаз посетителей еще примерно две недели.
Фото из Instagram "Биосфера Саратов"
- Если столбик термометра будет ползти вверх, совсем скоро зацветут подснежники, гиацинты и пушкинии, – рассказали работники компании.
Фото из Instagram "Биосфера Саратов"
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