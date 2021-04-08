Крокусы зацвели в Детском парке Саратова

В дендрарии Детского парка зацвели крокусы. Фото из Instagram "Биосфера Саратов"

В Детском парке Саратова распустились первоцветы.

Сообщение об этом появилось на странице благотворительной организации «Биосфера Саратов» в Instagram.

Фиолетовые и желтые крокусы распустились в дендрарии. Они будут радовать глаз посетителей еще примерно две недели.

Фото из Instagram "Биосфера Саратов"

- Если столбик термометра будет ползти вверх, совсем скоро зацветут подснежники, гиацинты и пушкинии, – рассказали работники компании.

Фото из Instagram "Биосфера Саратов"

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.