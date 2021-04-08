Сотрудники транспортной полиции присоединились к акции «Электричка здоровья»

Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте приняли участие в проведении акции «Электричка здоровья».

Организаторы мероприятия – «Саратовская ППК» и ГУЗ «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» – провели для пассажиров пригородного поезда № 6161 сообщением «Саратов-1 – Ртищево-1» бесплатный медицинский осмотр. Всем желающим измерили артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина крови, концентрацию угарного газа в выдыхаемом воздухе, уровень насыщения кислородом капиллярной крови. После обследования пассажиры получили консультацию врача-терапевта.

Сотрудники транспортной полиции во время следования электропоезда раздавали пассажирам памятки «Железная дорога – зона повышенной опасности», где описаны правила поведения на железной дороге, а также буклеты, в которых указаны номера телефонов, по которым они могут сообщить о местах приобретения и сбыта наркотиков. Возможно, это поможет спасти чье-то здоровье, а может – даже жизнь.

По прибытию на станцию Аткарск в зале ожидания железнодорожного вокзала медики и полицейские продолжили свою работу уже с пассажирами вокзала.

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