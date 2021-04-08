Минздрав предупреждает саратовцев об опасности поездок за границу

Саратовцев предупредили об опасности поездок на курорты.

Как отметил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов, лучше всего проводить выходные и майские праздники в России.

Он считает, что в связи с открытием границ. Поэтому, например, в Турцию поедут жители разных стран, что может привести к распространению коронавируса.

- Поэтому призываю жителей области быть разумными и проводить выходные отпуска на территории России, – сказал Шувалов.

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