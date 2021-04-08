Аяцков рассказал, чем необычен бюст Гагарина, установленный сегодня в СГТУ

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Фото: Александр Уриевский
В Саратовском государственном техническом университете 8 апреля в преддверие 60-летия первого полета человека в космос состоялось открытие бюста первого космонавта планеты Юрия Гагарина. В торжественной церемонии, кроме ветеранов Байконура и полигона Капустин Яр присутствовали студенты и преподаватели. Открыли бюст ректор СГТУ Олег Афонин и почетный президент СГТУ Дмитрий Аяцков.
Экс-губернатор Саратовской области Аяцков рассказал, чем этот бюст необычен. Оказывается, по решению принятому в Москве в рамках организации празднования 60-летия полета Гагарина, во всех странах, где успел побывать первый космонавт в ходе зарубежных визитов устанавливаются его бюсты. Специально для СГТУ изготовители сделали на один такой больше.
-Теперь Гагарин не только именем своим с СГТУ, теперь он сам в нашем университете, - заявил Аяцков.
Ранее в СГТУ заложили капсулу с посланием потомкам.
Фото: Александр Уриевский
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