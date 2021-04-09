Температура воздуха в Саратовской области поднимется до 10 градусов выше нуля

В Саратовской области сегодня, 9 апреля, будут ливни и мокрый снег в северной половине.

- Местами ожидается туман с видимостью 500–1000 метров, ветер с порывами до 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем поднимется до +…+10 градусов, а в Левобережье местами до +19 градусов.

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