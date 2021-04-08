В честь 60-летия полета Гагарина в СГТУ заложили капсулу с посланием потомкам

Капсулу завещали извлечь через 50 лет Фото: Александр Уриевский

В Саратовской государственном техническом университете 8 апреля прошла торжественная церемония закладки капсулы с посланием потомкам. Вскрыть капсулу предполагается через 50 лет. В церемонии, которая была приурочена к 60-летию первого полета человека в космос, кроме руководства вуза принимали участие ветераны космодрома Байконур, ракетного полигона Капустин Яр.

. Фото: Александр Уриевский

Олег Афонин, ректор СГТУ, заявил в торжественной речи, что празднование 60-летия полета Гагарина это подтверждение достижений нашей державы.

- Уверен, что через 50 лет университет добьется ещё больших успехов и студенты будут достойны звания Гагаринцев, - сказал Афонин.

На открытии вспомнили не только Гагарина и Королева, но и Армстронга и Вернера фон Брауна, а также рассказали, почему произошла 10-минутная задержка в разделении спускаемого аппарата и корабля "Восток-1", на котором летел Гагарин. Что разделить его позволили приборы, изготовленные на саратовском предприятии, а Гагарин в результате приземлился не там, где было запланировано, а в Саратовской области.

. Фото: Александр Уриевский

Закладку капсулы осуществил ректор СГТУ и студентка-волонтер.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.