В Саратове в субботу пройдут ярмарки

В Саратове в субботу, 10 апреля, в трех местах пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном министерстве сельского хозяйства, на рынке в Юбилейном, на перекрестке Пензенской и Томской в Заводском районе и на Московском шоссе, 61 в Елшанке будут торговать овощами, рыбой, мясом, молочными продуктами и многим другим.

Ярмарки будут работать с восьми утра до четырех часов дня.

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