В селе Натальино внук переломал бабушке ребра и лег спать

Мужчина смертельно травмировал бабушку в селе Натальино Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Натальино Балаковского района будут судить 32-летнего местного жителя.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, ранее мужчина уже был судим, а на этот раз его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, что привело к смерти человека.

По версии следствия, вечером 25 января мужчина вернулся из гостей. Дома находилась 82-летняя бабушка, на которую он начал ругаться. Причиной стало то, что престарелая женщина ничего не делает самостоятельно

Когда старушка попыталась оправдаться, внук пришел в ярость и принялся избивать бабушку. Он несколько раз ударил ее кулаком по голове, а потом коленом надавил на грудь всей массой тела.

Коленом мужчина переломал старушке ребра Фото: СУ СКР по Саратовской области

После этого мужчина лег спать, не оказав избитой бабушке помощи, а утром увидел, что она мертва.

Экспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма груди со множественными переломами ребер и пневмоторакс.

Свою вину гражданин признал и раскаялся. Он был арестован, а дело передано в суд.

Дело передано в суд Фото: СУ СКР по Саратовской области

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