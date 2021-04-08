Саратовские велосипедисты отметят День космонавтики велопробегом «Поехали!»

Велосипедисты готовятся к Дню космонавтики

В Саратовской области 10 апреля состоится велопробег «Поехали!».

Он посвящен первому полету человека в космос. Именно «Поехали!» сказал Юрий Гагарин перед стартом.

В субботу велосипедисты начнут свой путь в селе Квасниковка Энгельсского района, а финишируют в Парке покорителей космоса имени Гагарина. Им предстоит проехать 14 километров по велодорожке, которая была недавно построена.

Организаторы уже опробовали велодорожку, проверив маршрут.

- Дорожка удобная, очень красивые виды. Это, конечно, плюс, что у нас в области появилась место, где можно безопасно покататься на велосипедах, – поделилась впечатлениями представитель велосообщества Оксана Шпакаускас.

Еще один велосипедист, Олег Шишкин рассказал, что юбилей полета человека в космос является отличным поводом для велопробега.

Напомним, Парк покорителей космоса будет открыт 12 апреля. Это особый день не только в истории нашей страны, но и всего человечества. Первый космонавт планеты Юрия Гагарин учился в Саратове, здесь он приземлился после знаменитого потела.

С инициативой создания Парка в Саратовской области выступил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, обратившись в 2019 году к Президенту России Владимиру Путину с просьбой её поддержать. Президент поддержал эту инициативу. Проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.

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