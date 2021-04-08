В музее краеведения открывается выставка «Приближаем космос»

В Саратовском областном музее краеведения в 13:00 9 апреля откроется выставка «Приближаем космос» к 60-летию первого полета человека в космос.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минкультуры, на выставке будут представлены работы студентов Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова и памятные таблички с космодрома Байконур, которые подарил музею председатель регионального отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов космодрома Байконур, полковник Военно-космических сил СССР Иван Баканов.

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