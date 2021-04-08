Панков: Соглашение с медуниверситетом помогает обеспечить качественную медпомощь в селах Балаковского района

Сегодня, 8 апреля, в селе Новая Елюзань специалисты СГМУ провели выездной медицинский прием для жителей.
Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Государственной Думы Николай Панков.
- Соглашения районов с СГМУ помогают обеспечить качественную медпомощь в селах Балаковского района. Сегодня проходит выездной прием саратовских врачей в селе Новая Елюзань. Принимают узкопрофильные специалисты — окулист, терапевт-кардиолог, невролог. Ранее такой прием прошел в Новополеводино.
Людей всегда приходит много. Очень удобно получить консультацию лучших специалистов клиники СГМУ, не выезжая из родного села. Особенно это важно для старшего поколения и родителей с детьми.
В Вольском районе такие приемы прошли в Черкасском, Терсе, а сегодня проходит в Колояре. В Пугачевском районе — в Рахмановке. На очереди и другие села.
Посмотрел и состояние самого ФАПа в Новой Елюзани. В целом оно удовлетворительное, и видно, что здание содержится в чистоте и порядке. Переговорил с коллективом, что можно сделать по ремонту и оснащению. Кстати, здесь активно идет вакцинация от коронавируса. Уже привилось 120 жителей, в том числе, из соседних сел. И желающих еще много», – пишет депутат.
Напомним, соглашение СГМУ и Балаковской районной больницы подписано по инициативе Николая Панкова.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.