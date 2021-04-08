Нелюбовь к соседу толкнула жителя Калининска на преступление

ВАЗ-2113 сгорел в Калининске по вине 31-летнего мужчины Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В Калининске Саратовской области местный житель подозревается в поджоге авто.

- ВАЗ-2113 сгорел на улице Советская. Пожарно-техническая экспертиза показала, что автомобиль загорелся не без посторонней помощи, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полицейские возбудили уголовное дело и задержали 31-летнего соседа владельца машины. Тот признался, что совершил поджог из-за личных неприязненных отношений к соседу. Ранее судимому гражданину выписали подписку о невыезде на время расследования.

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