В Саратовской области затоплены шесть мостов

В Саратовской области на утро 8 апреля остаются подтопленными шесть низководных мостов.

- Такое наблюдается в Атаевке, Лысых Горах и Невежкино Лысогорского района, Нестеровке и хуторе Ободной Ртищевского района и Аткарске, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Везде имеются объездные пути — от 3 до 75 км. В Аткарском районе организована лодочная переправа.

Пострадавших нет, как и угрозы подтопления населенных пунктов.

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