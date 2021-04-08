В Саратове женщина-нарушитель попала под колеса маршрутки №45

Маршрутка сбила женщину Фото: ГИБДД по Саратову

В Волжском районе Саратова вчера вечером, 7 апреля, 49-летняя женщина попала под колеса маршрутки.

- Авария произошла в 21:10 напротив Усть-Курдюмской, 13а. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил автобус №45, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

За рулем маршрутки был 29-летний водитель.

Пострадавшую госпитализировали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.