В Саратове женщина-нарушитель попала под колеса маршрутки №45

Маршрутка сбила женщину
Фото: ГИБДД по Саратову
В Волжском районе Саратова вчера вечером, 7 апреля, 49-летняя женщина попала под колеса маршрутки.
- Авария произошла в 21:10 напротив Усть-Курдюмской, 13а. Пешеход переходила дорогу в неположенном месте, когда ее сбил автобус №45, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
За рулем маршрутки был 29-летний водитель.
Пострадавшую госпитализировали.
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