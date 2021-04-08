В Саратовской области мужчина выпал с четвертого этажа и повис на третьем

Мужчину спас балкон на третьем этаже Фото: Саратовская областная служба спасения

В Пугачеве Саратовской области спасатели эвакуировали мужчину, который при падении с четвертого этажа повис на балконе третьего.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, ЧП случилось около трех часов ночи на улице Ермощенко, 181/1.

Ногой пострадавший зацепился за балкон третьего этажа и повис вниз головой.

С помощью альпинистского снаряжение мужчину сняли и передали скорой помощи.

На месте также работали полицейские.

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