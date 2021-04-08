В Саратове стройфирма задолжала работникам больше миллиона рублей по зарплате

В Ленинском районе Саратова прокуратура проверила ООО «Балжилстрой».
- Организация задолжала 61 работнику зарплату на сумму свыше 1,2 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности. После этого сотрудникам выплатили зарплату и компенсацию за задержку.
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