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Общество8 апреля 2021 9:14

В Саратове стройфирма задолжала работникам больше миллиона рублей по зарплате

После прокурорской проверки деньги выплатили
Ольга СимоноваОльга Симонова
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В Ленинском районе Саратова прокуратура проверила ООО «Балжилстрой».

- Организация задолжала 61 работнику зарплату на сумму свыше 1,2 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Руководителя предприятия привлекли к административной ответственности. После этого сотрудникам выплатили зарплату и компенсацию за задержку.

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