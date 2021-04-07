Открылся бесплатный консультационный медиацентр для НКО

Медиашкола НКО при поддержке Фонда президентских грантов запускает консультационный медиацентр с бесплатными консультациями для общественников, журналистов и волонтёров. Написать релиз, помочь с выбором соцсети для проекта или найти необходимого эксперта – на все эти вопросы смогут ответить эксперты центра.

Консультационный медиацентр для НКО — программа по повышению медиакомпетенций сотрудников НКО и региональных ресурсных центров по вопросам, связанным с продвижением в социальных сетях и работе со СМИ.

Для некоммерческой организации социальные сети — мощный инструмент вовлечения аудитории, повышения её лояльности, возможности информирования и организации мероприятий. НКО активно используют социальные сети, но часто им не хватает ресурсов и компетенций для более эффективного продвижения в сети. Эксперты центра: федеральные общественники и журналисты, которые знают, как продвигаться в интернете социальные проекты.

Благодаря программе команда центра сможет оказать помощь сотрудникам НКО и ресурсных центров абсолютно бесплатно из любых регионов страны. Для получения консультации необходимо оформить заявку: через форму на нашем сайте schoolnko.ru, в группе Медиашколы во Вконтакте https://vk.com/mediaschoolnko через специальную форму или написать письмо на info@schoolnko.ru

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