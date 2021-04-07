Как вернуть деньги, заплаченные саратовскому Фонду капремонта по внесудебным претензиям

Вера Прохорова, гендиректор Фонда капремонта Фото: Александр Уриевский

В минстрое Саратовской области пояснили механизм возврата средств за досудебные издержки, которые включил ранее в свои платежки региональный Фонд капитального ремонта.

Чтобы вернуть деньги надо направить заявление в адрес Фонда капитального ремонта с указанием банковских реквизитов для возврата средств.

- Заявление составляется в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих оплату досудебной претензии, а также указанием в заявлении реквизитов расчетного счета получателя денежных средств, содержащие 20 знаков, наименование банка, ИНН банка, БИК, корреспондирующий счет банка получателя, – заявили в минстрое.

Заявление не обязательно приносить лично в офис Фонда капремонта. Его можно направить

через сервис «Электронная приемная» на сайте Фонда капитального ремонта. Также это можно через платформу обратной связи портала Госуслуги (ссылка «Сообщить о проблеме» на главной странице сайта Фонда капитального ремонта), через портал ГИС ЖКХ (зарегистрировавшись на сайте ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/ или войдя с помощью портала «Госуслуги»).

Также можно отправить заявление почтой на адрес: 410012, г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 128, литер А.

Если удобно, то можно оставив личное в кабинете №204 Фонда капитального ремонта, расположенного по адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, д. 128, литер А.

Напомним, после массовых жалоб граждан на дополнительные суммы в платежках, к процессу восстановления справедливости подключился депутат ГД Николай Панков. Вместе с ним гражданам удалось заставить чиновников пересмотреть решение о дополнительных платежах.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.