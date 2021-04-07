Саратовским пенсионерам предлагают провести поверку медицинских приборов бесплатно

Елена Брянкина Фото: Александр Уриевский

В ближайшее время дни приема на поверку и мелкий ремонт медицинских приборов планируется возобновить в саратовских поликлиниках. Об 7 апреля этом на круглом столе в пресс-центре "КП-Саратов" посвященном «Дню здоровья» рассказала Елена Брянкина, начальник отдела физико-химических, оптико-физических величин, средств измерений медицинского назначения ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова»

После снятия ограничений из-за коронавируса акция уже действует в самом Центре. Она распространяется на пенсионеров, для них поверка тонометров и иных медицинских приборов совершенно бесплатна. Для остальных присутствует небольшая плата.

- Сейчас акция постепенно возрождается. В ближайшее время специалисты возобновят прием желающих проверить свои медицинские приборы в поликлиниках города, - рассказала Елена Брянкина.