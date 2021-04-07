Сайт «Авито» не включил Саратов и Энгельс в список городов, связанных с космонавтикой

Стела на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе Фото: Александр Уриевский

Сайт объявлений «Авито» составил список знаковых мест России, связанных с космонавтикой, чтобы рассказать о ценах на недвижимость в них.

При этом «эксперты» сайта умудрились не включить в список городов не только Саратов, где Гагарин учился в индустриальном техникуме и научился летать в местном аэроклубе, но даже Энгельс, куда первый космонавт земли приземлился после исторического полета 12 апреля 1961 года. Там же сейчас готовится к открытию Парк покорителей космоса.

Фото группы Володин.Саратов из ВКонтакте

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.