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Общество7 апреля 2021 15:54

Сайт «Авито» не включил Саратов и Энгельс в список городов, связанных с космонавтикой

По мнению «экспертов» сайта, здесь нечего смотреть интересующимся космонавтикой в преддверии 60-летия первого полета человека в космос
Источник:kp.ru
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Стела на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе

Стела на месте приземления Гагарина в Энгельсском районе

Фото: Александр Уриевский

Сайт объявлений «Авито» составил список знаковых мест России, связанных с космонавтикой, чтобы рассказать о ценах на недвижимость в них.

При этом «эксперты» сайта умудрились не включить в список городов не только Саратов, где Гагарин учился в индустриальном техникуме и научился летать в местном аэроклубе, но даже Энгельс, куда первый космонавт земли приземлился после исторического полета 12 апреля 1961 года. Там же сейчас готовится к открытию Парк покорителей космоса.

Фото группы Володин.Саратов из ВКонтакте

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