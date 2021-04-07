Избран глава Питерского района

В Питерском районе Саратовской области избран глава.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований, кандидатуры были рассмотрены 7 апреля депутатами местного собрания.

Единогласно был избран Алексей Рябов. Он уже приведен к присяге и начал исполнять должностные обязанности.

- Совместная работа с депутатами, сельскими главами и жителями каждого из населенных пунктов будет залогом успеха в социально-экономическом развитии Питерского района. Успешное решение таких задач, как реализация национальных проектов, проектов регионального уровня, поручений Президента и Губернатора области возможно только с широким обсуждением важнейших вопросов развития района. Желаю успеха в новой работе, – заявил министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.